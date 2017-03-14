В терминале аэропорта Волгограда открылась экспозиция, посвященная предстоящему Кубку конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Выставка, выполненная в фирменной символике городов-организаторов турнира, установлена в общей зоне терминала С международного аэропорта Волгограда.

В рамках подготовки к чемпионату мира в аэропорту Волгограда в прошлом году построены терминал С, рассчитанный на 300 пассажиров в час, и новая взлетно–посадочная полоса. Модернизация аэровокзального комплекса продолжается, начато строительство терминала В, который сможет в час обслуживать до 720 пассажиров. К лету 2018 года – после завершения всех запланированных мероприятий – общая пропускная способность аэропорта достигнет 1450 пассажиров в час, что соответствует нормам ФИФА.