В Сочи запретили продажу алкоголя в 500 м от объектов Кубка конфедераций-2017

Власти Сочи ввели временный запрет на продажу алкогольных напитков в радиусе 500 м от стадиона "Фишт" и тренировочных площадок участниц Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Алкоголь не будет продаваться накануне матчей и в день их проведения. Кроме того, вводится запрет на продажу и употребление алкоголя в стекле. Действовать он будет с 18 по 30 июня.

Сочи примет три матча группового турнира: Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Германия - Камерун (25 июня), а также один из полуфиналов (29 июня).