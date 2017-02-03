15:53 3 февраля | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В Сочи установят около 2 тысяч видеокамер к Кубку конфедераций-2017

0
0
0

Около 2 тысяч камер видеонаблюдения будет установлено в Сочи в преддверии Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Первый замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин сообщил, что большая часть камер использовалась на Олимпиаде-2014.

- Имеется большой потенциал, оставшийся от олимпийского наследия, там порядка 1897 камер мы еще готовы городу передать, они сейчас находятся у нас в Краснодаре, - сказал Капустин. - Они будут как раз перекрывать периметры на объектах проведения турнира - стадионе "Фишт", Имеретинской долине.

По его словам, информация с этих камер, а также более сотни камер интеллектуального видеонаблюдения, которые тоже передадут городу-курорту, будет стекаться в создаваемом в регионе Центре обработки информации, который расположится в Краснодаре с филиалом в Сочи.

Сочи примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/sochi-poluchit-okolo-dvukh-tysyach-kamer-videonablyudeniya/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ