В Сочи установят около 2 тысяч видеокамер к Кубку конфедераций-2017

Около 2 тысяч камер видеонаблюдения будет установлено в Сочи в преддверии Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Первый замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин сообщил, что большая часть камер использовалась на Олимпиаде-2014.

- Имеется большой потенциал, оставшийся от олимпийского наследия, там порядка 1897 камер мы еще готовы городу передать, они сейчас находятся у нас в Краснодаре, - сказал Капустин. - Они будут как раз перекрывать периметры на объектах проведения турнира - стадионе "Фишт", Имеретинской долине.

По его словам, информация с этих камер, а также более сотни камер интеллектуального видеонаблюдения, которые тоже передадут городу-курорту, будет стекаться в создаваемом в регионе Центре обработки информации, который расположится в Краснодаре с филиалом в Сочи.

Сочи примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.