16:09 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В Сочи к Кубку конфедераций появилась скульптура "Петух, охраняющий футбольный мяч"

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В Сочи возле одного из бизнес-центра появилась скульптура, посвященная Кубку конфедераций-2017,  сообщает maks-portal.ru. Скульптура изображает символ года - Петуха, сидящего на жерди возле кожуры граната, под которой виден мяч. Авторы - Виктория и Владимир Кириленко - считают, что скульптура "Петух, охраняющий футбольный мяч", принесет российским футболистам удачу. В прошлом году они уже создавали скульптуру в виде обезьяны с мячом.

-  Скульптура состоит из двух символов – петуха, как вестника грядущих событий, и футбольного мяча Кубка конфедераций, который пройдет в российских городах в 2017 году, - пояснил Владимир Кириленко. - Стоя на жердочке, петух охраняет футбольный мяч, созданный в форме граната, олицетворяющий благополучие, процветание и долголетие, а значит расцвет российского футбола.

Сочи примет три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://maks-portal.ru/sport-sochi/dvuhmetrovyy-peth-s-myachom-poyavilsya-v-sochi

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тони Старк

глЮшаков это)

16:19

баламошка

Двухметровый петух - это "Люба".

16:17

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