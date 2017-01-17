В Сочи к Кубку конфедераций появилась скульптура "Петух, охраняющий футбольный мяч"

В Сочи возле одного из бизнес-центра появилась скульптура, посвященная Кубку конфедераций-2017, сообщает maks-portal.ru. Скульптура изображает символ года - Петуха, сидящего на жерди возле кожуры граната, под которой виден мяч. Авторы - Виктория и Владимир Кириленко - считают, что скульптура "Петух, охраняющий футбольный мяч", принесет российским футболистам удачу. В прошлом году они уже создавали скульптуру в виде обезьяны с мячом.

- Скульптура состоит из двух символов – петуха, как вестника грядущих событий, и футбольного мяча Кубка конфедераций, который пройдет в российских городах в 2017 году, - пояснил Владимир Кириленко. - Стоя на жердочке, петух охраняет футбольный мяч, созданный в форме граната, олицетворяющий благополучие, процветание и долголетие, а значит расцвет российского футбола.

Сочи примет три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.