В Сочи к Кубку конфедераций появилась скамейка с зарядкой для мобильников

На площади возле мэрии Сочи к Кубку конфедераций-2017 появилась необычная скамейка, сообщает ТАСС. Она стилизована под футбольные ворота, а расположенная рядом урна выполнена в виде футбольного мяча. Подарок городу в преддверии Кубка конфедераций сделали местные предприниматели, в дополнение закрепив на конструкции солнечные батареи и устройство для зарядки мобильных телефонов.

- Срок службы оборудования 10-12 лет, так что лавочка прослужит долго. Нашим проектом уже заинтересовалась Москва и Казань, где также пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, - добавил генеральный директор компании-производителя "ОптиЛайт".

Сочи примет три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты