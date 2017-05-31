В сборной Головину подарили на день рождения торт

Полузащитник сборной России Александр Головин на свой день рождения получил торт. 30 июня игроку, который находится в расположении команды в Нойштифте, исполнился 21 год.

Напомним, сборная готовится к Кубку конфедераций. В групповом турнире , который стартует 17 июня команда встретится с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России