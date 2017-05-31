В сборной Головину подарили на день рождения торт

Полузащитник сборной России Александр Головин на свой день рождения получил торт. 30 июня игроку, который находится в расположении команды в Нойштифте, исполнился 21 год.
Напомним, сборная готовится к Кубку конфедераций. В групповом турнире , который стартует 17 июня команда встретится с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Александр Головин и его подарок на день рождения! 🎂 pic.twitter.com/eArLyc1loF– Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2017 г.
- Сборная России (футбол)
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- Александр Головин (футбол)