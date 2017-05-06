В Санкт-Петербурге проверили готовность тренировочных площадок Кубка конфедераций

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов совершил рабочий объезд ряда объектов Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.ru. Он осмотрел тренировочные площадки для участников турнира и прилегающие к ним объекты инфраструктуры.

Отмечается, что две площадки - стадион "Петровский" и стадион на улице Верности, 21 - полностью готовы к эксплуатации. На этих объектах произведена реновация натуральных газонов, выполнены работы по ремонту и дооснащению спортивных и медиазон и других помещений.

На базе "Зенита" на улице Аккуратова, 7, где в период проведения Кубка конфедераций будет базироваться судейский штаб, завершаются работы по благоустройству территории. Силами клуба проведена полная реконструкция главного корпуса базы, подготовлены два тренировочных поля.

В финальной стадии находятся работы по возведению новой площадки на проспекте Металлистов. Осуществлен монтаж здания контрольно-пропускного пункта, завершено строительство технического корпуса и корпуса команд. Проведены работы по укладке футбольного поля, строительству парковки и устройству трибун для зрителей.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.