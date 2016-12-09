10:55 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В Санкт-Петербурге протестировали 10 автобусных маршрутов Кубка конфедераций-2017

0
0
0
1

В Санкт-Петербурге завершилась обкатка автобусных маршрутов, которые будут доставлять болельщиков на матчи Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. В течение ноября и декабря специалисты следовали по 10 маршрутам, которые доставят фанатов к стадиону на Крестовском острове от станций метро"Чкаловская", "Петроградская", "Выборгская", "Спортивная" и парковок, расположенных в Приморском и Петроградском районах города.

В обкатке были задействованы автобусы вместимостью до 170 пассажиров. 125 таких автобусов, закупленных в текущем году, прибудут в город в марте 2017 года. Большое внимание было уделено возможности непрерывного движения транспорта и исключения задержек. Эксперты проверяли также остановочные пункты для организации удобных и безопасных посадки и высадки пассажиров. Окончательная трассировка маршрутов будет утверждена в начале будущего года.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/79165/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

сколько сломалось не уточняют?

11:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ