В Санкт-Петербурге протестировали 10 автобусных маршрутов Кубка конфедераций-2017

В Санкт-Петербурге завершилась обкатка автобусных маршрутов, которые будут доставлять болельщиков на матчи Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. В течение ноября и декабря специалисты следовали по 10 маршрутам, которые доставят фанатов к стадиону на Крестовском острове от станций метро"Чкаловская", "Петроградская", "Выборгская", "Спортивная" и парковок, расположенных в Приморском и Петроградском районах города.

В обкатке были задействованы автобусы вместимостью до 170 пассажиров. 125 таких автобусов, закупленных в текущем году, прибудут в город в марте 2017 года. Большое внимание было уделено возможности непрерывного движения транспорта и исключения задержек. Эксперты проверяли также остановочные пункты для организации удобных и безопасных посадки и высадки пассажиров. Окончательная трассировка маршрутов будет утверждена в начале будущего года.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.