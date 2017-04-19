В России открылись билетные центры Кубка конфедераций

В России открылись главные билетные центры FIFA, где будет проходить продажа билетов на матчи Кубка конфедераций, информирует пресс-служба организации. Официальная церемония открытия состоялась в Москве.

В ней приняли участие вице-премьер Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, бывший полузащитник сборной Бразилии Жилберту Силва, хавбек "Спартака" Денис Глушаков. На церемонии впервые был представлен дизайн билетов на матчи турнира.

В ходе последнего этапа продаж билеты можно будет по-прежнему приобрести на сайте - это самый быстрый способ.

Болельщики смогут также приобрести билеты в кассах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По техническим причинам Главный билетный центр FIFA в Казани начнет свою работу позднее.