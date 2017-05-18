В предварительной заявке Камеруна на Кубок конфедераций почти все победители Кубка Африки

Оглашен расширенный состав сборной Камеруна из 30 человек для подготовки к Кубку конфедераций-2017. Главный тренер Уго Брос включил в него следующих игроков:

Вратари: Фабрис Ондоа ("Севилья", Испания), Андре Онана ("Аякс", Голландия), Жорж Бокве ("Котон Спор" Гаруа), Жюль Года ("Аяччо", Франция);

Защитники - Эрнест Мабука ("Жилина", Словакия), Коллинс Фай ("Стандард", Бельгия), Микаэль Нгаде-Нгаджюи ("Славия", Чехия), Адольф Тейке ("Сошо", Франция), Моамед Джетей ("Химнастик" Таррагона, Испания), Амбруаз Ойонго ("Импакт де Монреаль", Канада), Жонатан Нгвем ("Прогрессу ду Самбизанга", Ангола), Жером Гиоата ("Панионис", Греция), Жан-Луи Кастеллетто ("Ред Стар", Франция), Люсьен Овоно ("Алькоркон", Испания);

Полузащитники - Себастьян Сиани ("Остенде", Бельгия), Арно Джум ("Хартс", Шотландия), Жорж Манджек ("Метц", Франция), Андре Замбо Ангисса ("Марсель", Франция), Франк Бойя ("Мюнхен 1860", Германия), Петрюс Бумаль (ЦСКА София, Болгария);

Нападающие - Кристиан Бассогог ("Хэнань Цзянье, Китай), Карл Того-Экамби ("Сошо", Франция), Оливье Бумаль ("Панатинаикос", Греция), Жак Зуа ("Кайзерслаутерн", Германия), Венсан Абубакар ("Бешикташ", Турция), Бенжамен Муканджо ("Лорьян", Франция), Робер Ндип Тамбе ("Спартак" Трнава, Словакия), Николя Мурми Нгамале ("Альтах", Австрия), Жан-Пьер Нсаме ("Серветт", Швейцария), Эдгар Салли ("Нюрнберг", Германия).

В предварительную заявку вошел 21 игрок из 23, выигравших зимой в Габоне Кубок Африки-2017. Отсутствуют 27-летний защитник Николя Нкулу ("Лион"), который решил сделать перерыв в выступлениях за сборную, и 23-летний нападающий, лионский воспитанник Клинтон Нжи, арендованный "Марселем" у "Тоттенгхэма". Камерунские СМИ связывают это с тем, что после матча группового турнира Кубка Африки с Гвинеей-Бисау (2:1) Нжи отказался пожать руку легенде национального футбола Роже Милла. Разразился скандал.

Из тех, кто по разным причинам не пожелал ехать на турнир в Габон, приглашены вратарь "Аякса" Онана, который по забавному стечению обстоятельств является двоюродным братом другого голкипера - Ондоа, внесшего большой вклад в победу "Неукротимых львов", 26-летний центральный защитник Овона, выступающий во втором испанском дивизионе, полузащитники Замбо Ангисса и Гиоата. Вместе с тем в списке нет участника двух последних чемпионатов мира форварда "Шальке" Эрик-Максима Шупо-Мотинга.

Камерун сыграет в группе с Чили (18 июня), Австралией (22 июня) и Германией (25 июня). (Александр ПРОСВЕТОВ)