14:44 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В Петербурге не успеют открыть станцию метро на Крестовском острове к Кубку конфедераций

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Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин подчеркнул, что станция метро "Новокрестовская" не будет готова к Кубку конфедераций 2017 года. Чтобы добраться до арены, болельщики будут вынуждены пользоваться трамваем. Для удобства будет закуплено 30 новых составов.

– Есть проект, который действительно нужен нашему городу: это обеспечение Кубка конфедераций (транспортной инфраструктурой. – Прим. "СЭ"). К сожалению, у нас вся транспортная инфраструктура не будет готова к Кубку конфедераций: к 2017 году еще не откроется метро "Новокрестовская" и не будет еще в работе станция метро "Беговая, – приводит "Интерфакс" слова Головина.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/russia/528150

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КОММЕНТАРИИ (9)
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PAPAZOL_

трамваи............... прикольно......................в XXI веке - трамваи..... надо ещё 2500 фаэтонов (конных экипажей) пустить по этому направлению и 50 собачьих упряжек до кучи ))))

15:49

higagy

Так, стадион тоже не успеют - невелика потеря.

15:48

эстонский армеец

Просто при закупке трамваев ещё денег "попилят"!!!

15:42

Сошедшая_С_Небес

Ну так-то в СПб строить метро на порядок сложнее, по сравнению с Москвой, так что не удивительно

15:26

hex

Действующая станция метро Крестовский остров находится от нового стадиона примерно на таком же расстоянии как и Спортивная от Лужников

15:23

Дузер

А станция Крестовский остров где находится?Разве не на Крестовском острове)))До стадиона 15 минут по парку и ты на месте.

15:16

PAPAZOL_

а пара субботников................... с садовыми лопаточками.......... и всё. Достроят. Питерцы. Наверно.

14:57

Vittorio-049

А стадион откроют ? :) :) :)

14:56

shpasic

Какая НЕОЖИДАННОСТЬ!

14:53

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