В Петербурге не успеют открыть станцию метро на Крестовском острове к Кубку конфедераций

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин подчеркнул, что станция метро "Новокрестовская" не будет готова к Кубку конфедераций 2017 года. Чтобы добраться до арены, болельщики будут вынуждены пользоваться трамваем. Для удобства будет закуплено 30 новых составов.
– Есть проект, который действительно нужен нашему городу: это обеспечение Кубка конфедераций (транспортной инфраструктурой. – Прим. "СЭ"). К сожалению, у нас вся транспортная инфраструктура не будет готова к Кубку конфедераций: к 2017 году еще не откроется метро "Новокрестовская" и не будет еще в работе станция метро "Беговая, – приводит "Интерфакс" слова Головина.
PAPAZOL_
трамваи............... прикольно......................в XXI веке - трамваи..... надо ещё 2500 фаэтонов (конных экипажей) пустить по этому направлению и 50 собачьих упряжек до кучи ))))
15:49
higagy
Так, стадион тоже не успеют - невелика потеря.
15:48
эстонский армеец
Просто при закупке трамваев ещё денег "попилят"!!!
15:42
Сошедшая_С_Небес
Ну так-то в СПб строить метро на порядок сложнее, по сравнению с Москвой, так что не удивительно
15:26
hex
Действующая станция метро Крестовский остров находится от нового стадиона примерно на таком же расстоянии как и Спортивная от Лужников
15:23
Дузер
А станция Крестовский остров где находится?Разве не на Крестовском острове)))До стадиона 15 минут по парку и ты на месте.
15:16
PAPAZOL_
а пара субботников................... с садовыми лопаточками.......... и всё. Достроят. Питерцы. Наверно.
14:57
Vittorio-049
А стадион откроют ? :) :) :)
14:56
shpasic
Какая НЕОЖИДАННОСТЬ!
14:53