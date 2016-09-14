В Петербурге не успеют открыть станцию метро на Крестовском острове к Кубку конфедераций

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин подчеркнул, что станция метро "Новокрестовская" не будет готова к Кубку конфедераций 2017 года. Чтобы добраться до арены, болельщики будут вынуждены пользоваться трамваем. Для удобства будет закуплено 30 новых составов.

– Есть проект, который действительно нужен нашему городу: это обеспечение Кубка конфедераций (транспортной инфраструктурой. – Прим. "СЭ"). К сожалению, у нас вся транспортная инфраструктура не будет готова к Кубку конфедераций: к 2017 году еще не откроется метро "Новокрестовская" и не будет еще в работе станция метро "Беговая, – приводит "Интерфакс" слова Головина.