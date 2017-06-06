В МВД заявили, что Bild не прав в вопросе работы журналистов на Кубке конфедераций-2017

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев подчеркнул, что условия работы иностранных журналистов на Кубке конфедераций-2017 не ущемляют их права. По его словам, жалобы немецкой газеты Bild необоснованны.

- Есть две системы аккредитации на турнир: первая - аккредитация ФИФА, которая приравнивается к медиа-аккредитации МИД РФ, вторая - аккредитация, которая выдается представителям прессы в пресс-центрах для журналистов, не имеющих аккредитации ФИФА, - приводит ТАСС слова Гусева. - Если необходимо работать за пределами городов-организаторов - Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, Сочи - то нужно получить специальное разрешение МИД РФ. Bild, мягко говоря, был не прав.

Напомним, в конце апреля издание сообщило, что будет бойкотировать освещение турнира, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов.

По версии газеты, от представителей зарубежной прессы с аккредитацией на Кубок конфедераций требуется освещение исключительно турнира и связанных с ним событий и они имеют право работать только на территории принимающих городов и близлежащих достопримечательностей.