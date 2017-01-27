В МВД считают невозможными беспорядки в Москве во время Кубка конфедераций

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой пообещал не допустить во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году в Москве повторения беспорядков с участием футбольных болельщиков, которые имели место летом во Франции во время чемпионата Европы. Он также обратился к столичным полицейским с просьбой вовремя провести все необходимые мероприятия, касающиеся инфраструктуры безопасности во время проведения Кубка.

- Движения пьяных толп по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет, - цитирует "Интерфакс" Горового. - Мы должны на опережение здесь соблюдать все подготовительные мероприятия, конечно, проявляя при этом гостеприимство.

Пожалуйста, доработайте все, что необходимо с оргкомитетами, с собственниками стадионов, в том числе и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, используемого для охраны общественного порядка.

Напомним, что матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.