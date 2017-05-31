В Москве вводится особый порядок регистрации на время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017

Особый порядок регистрационного учета приезжих и иностранцев вводится в Москве в период проведения чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

В соответствии с изменениями, срок обращения граждан РФ по вопросам регистрации по месту пребывания сокращается с 90 (по месту жительства - 7) до 3 дней со дня прибытия. Гражданин обязан не позднее трех дней со дня прибытия обратиться для регистрации в структурные подразделения отделов по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

При этом срок обращения для постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства сокращается с 7 рабочих дней до 1 суток со дня их прибытия на место жительства или место пребывания. В ГУ МВД уточнили, что нарушение указанных требований повлечет привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Данные изменения вступают в силу с 1 июня. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.

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