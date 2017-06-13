В Москве установили четыре двухметровые фигуры Забиваки

В преддверии Кубка конфедераций-2017 в Москве развесили более сотни флагов с символикой ФИФА, сообщает официальный сайт мэрии. Они появились в основном в пределах Третьего транспортного кольца. Также в столице установили четыре двухметровые фигуры талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки. Их разместили на Манежной площади, напротив входа в Московский зоопарк, на Сокольнической площади и в Парке Победы.

Ранее также город украсили сотнями плакатов с фотографиями футболистов и символикой ФИФА, а на Триумфальной площади установили арку с талисманом ЧМ-2018 и Кубка конфедераций.

Статуи Забиваки и флаги ФИФА будут украшать город до 4 июля.

В Москве игры Кубка конфедераций пройдут на стадионе "Открытие Арена" (на время турнира он называется "Спартак"). 18 июня Чили сыграет с Камеруном, 21 июня - Россия с Португалией, 25 июня - Австралия с Камеруном. 2 июля на арене состоится матч за третье место.