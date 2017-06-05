В Москве подготовили транспортные справочники на пяти языках к Кубку конфедераций и чемпионату мира

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве подготовили более 400 тысяч справочников "Московский транспорт" для туристов и болельщиков в преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Гостям города также будут раздавать карманные схемы метро, которые будут издаваться на русском и английском языках. Справочники будут выходить на пяти языках – русском, английском, испанском, французском и немецком.

– Мы будем бесплатно раздавать карманные схемы метро и справочники на стойках "Живое общение" в метро и на МЦК, а также в аэроэкспрессах и зданиях вокзалов, – приводит официальный сайт мэра Москвы слова Ликсутова. – В справочнике содержится полная информация о предстоящих футбольных событиях, а также о московском транспорте. В памятке есть расписание игр, советы, как добраться до стадиона, правила бесплатного проезда для болельщиков, схемы метрополитена, наземного транспорта и платных парковок, тарифное меню и полезные телефоны. Такой справочник болельщики смогут бесплатно получить на всей транспортной инфраструктуре – в зданиях аэропортов и вокзалов, в аэроэкспрессах, метро и на МЦК, рядом с крупными пересадочными узлами и автовокзалами.

Кубок-конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).