10:08 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В московском метро появятся столы для настольного футбола

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В Московском метрополитене 10 июня появятся два стола для настольного футбола, информирует пресс-служба столичной мэрии. Один стол будет расположен в переходе со станции "Площадь Революции" на "Театральную", второй - между "Пушкинской" и "Чеховской".  Все желающие смогут играть бесплатно. Акция будет приурочена к проведению Кубка конфедераций.

- Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведем переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных, - отметил заместитель руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов.

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