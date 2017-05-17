В московском метро появятся столы для настольного футбола

В Московском метрополитене 10 июня появятся два стола для настольного футбола, информирует пресс-служба столичной мэрии. Один стол будет расположен в переходе со станции "Площадь Революции" на "Театральную", второй - между "Пушкинской" и "Чеховской". Все желающие смогут играть бесплатно. Акция будет приурочена к проведению Кубка конфедераций.

- Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведем переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных, - отметил заместитель руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов.