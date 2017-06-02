16:30 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В местах проведения Кубка конфедераций остановят опасные производства

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Деятельность опасных производств на время Кубка конфедераций-2017 будет приостановлена в регионах, принимающих матчи турнира, сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Правительство РФ определит перечень производств и организаций и порядок приостановления деятельности таких производств. 

"В соответствии с указом президента в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проводится Кубок конфедераций, будет приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества", – говорится в сообщении.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20170602/1495690053.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Нефилим

А потом снова откроют. Потому что травить своих людей десятки лет можно, а иностранцев три недели нельзя)))) Россия...

16:43