В местах проведения Кубка конфедераций остановят опасные производства

Деятельность опасных производств на время Кубка конфедераций-2017 будет приостановлена в регионах, принимающих матчи турнира, сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Правительство РФ определит перечень производств и организаций и порядок приостановления деятельности таких производств.

"В соответствии с указом президента в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проводится Кубок конфедераций, будет приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества", – говорится в сообщении.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты