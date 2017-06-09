В матче со сборной России букмекеры отдают минимальное предпочтение Чили

Сегодня сборная России проведет свой последний контрольный матч перед стартом на Кубке конфедераций. Соперник - национальная команда Чили. Начало встречи на "Арене ЦСКА" в 19:00.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия - Чили

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,87 – Н 3,18 – П2 2,40

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Чили.

Прямая трансляция матча Россия - Чили - в пятницу, 9 июня, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы, вариант "СЭ"

Россия: Акинфеев, Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Жирков, Ерохин, Глушаков, Головин, Полоз, Смолов.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Эрнандес, Арангис, Видаль, Фуэнсалида, Варгас, Санчес.