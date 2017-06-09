09:04 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В матче со сборной России букмекеры отдают минимальное предпочтение Чили

Предматчевая тренировка сборной Чили на "Арене ЦСКА". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Предматчевая тренировка сборной Чили на "Арене ЦСКА". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сегодня сборная России проведет свой последний контрольный матч перед стартом на Кубке конфедераций. Соперник - национальная команда Чили. Начало встречи на "Арене ЦСКА" в 19:00.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия - Чили

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,87 – Н 3,18 – П2 2,40

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Чили.

Прямая трансляция матча Россия - Чили - в пятницу, 9 июня, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы, вариант "СЭ"

Россия: Акинфеев, Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Жирков, Ерохин, Глушаков, Головин, Полоз, Смолов.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Эрнандес, Арангис, Видаль, Фуэнсалида, Варгас, Санчес.

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