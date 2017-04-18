В Кремле не стали комментировать вопросы строительства стадиона "Санкт-Петербург"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможным комментировать тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, для этого есть другие ведомства. Сегодня в городском управлении ФАС заявили, что продолжат проводить проверки по арене.

– Я не буду комментировать ситуацию вокруг стадиона "Санкт-Петербург", у нас много контрольных ведомств, много ведомств, которые являются подрядчиками, исполнителями и так далее, – приводит "Р-Спорт" слова Пескова. – Наверное, это все-таки предмет для их дискуссий, определения целесообразности тех или иных дополнительных (мер), не считаю возможным комментировать эту тему.