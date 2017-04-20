В Краснодаре и Санкт-Петербурге открылись дополнительные центры выдачи Fan ID

Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) для Кубка конфедераций-2017 открылись в Краснодаре и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи. Дополнительные центры работают по тому же принципу, что и основные, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Отмечается, что оформление паспорта болельщика займет 12 - 15 минут. Основные центры были открыты в декабре 2016 года, выдача паспортов стартовала 1 февраля.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.