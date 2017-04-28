В Казани открылся билетный центр Кубка конфедераций-2017

В Казани открылся главный билетный центр ФИФА, сообщает официальный "Твиттер" чемпионата мира-2018. В нем болельщики смогут приобрести билеты на матчи Кубка конфедераций-2017. Ранее аналогичные центры открылись в трех других городах турнира - Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Приобрести билеты на матчи также можно на официальном сайте ФИФА. Самые дешевые билеты на игры группового турнира и поединок за третье место стоят 960 рублей, на матч открытия и полуфиналы - 2240 рублей, а на финал - 2560 рублей.

Казань примет три игры группового турнира Кубка конфедераций (Португалия - Мексика, Германия - Камерун, Мексика - Россия) и полуфинал.