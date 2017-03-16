В Казани организуют бесплатный проезд для зрителей Кубка конфедераций-2017

Правительство Казани в дни проведения Кубка конфедераций-2017 предоставит право бесплатного проезда на всех маршрутах транспорта для зрителей с билетами на игры, сообщает welcome2018.com со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрея Егорова. Также на время турнира будут организованы дополнительные маршуты.

- В дни проведения матчей Кубка конфедераций поток болельщиков будет колоссальный, стадион вмещает 45 тысяч зрителей, поэтому мы рекомендуем всем пользоваться общественным транспортом, проезд на котором для зрителей будет бесплатным, - сказал Егоров. - Для болельщиков будут введены три дополнительных маршрута до стадиона - от аэропорта "Казань", от железнодорожного вокзала "Казань-1" и от ТПУ "Казань-2", на которых будут курсировать специальные шаттлы в дни проведения матчей.

Проезд в общественном транспорте будет бесплатным по предъявлению паспорта болельщика и билетов на матч, в том числе в течение четырех часов после окончания игры.

Казань примет три матча группового турнира Кубка конфедераций: Португалия - Мексика, Германия - Чили и Мексика - Россия, а также один из полуфиналов.