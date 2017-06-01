В Казани ограничат продажу и употребление алкоголя на Кубке конфедераций

Кабмин Татарстана постановил ограничить розничную продажу и употребление алкоголя в Казани в период проведения Кубка конфедераций 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Продажа алкоголя будет ограничена 18, 22, 24, 28 июня на всех объектах розничной торговли, не отнесенных к типу "ресторан", за исключением пива и пивных напитков в розлив.

Кроме того, будет запрещено употребление алкоголя на "Казань Арене", двух казанских железнодорожных вокзалах и в аэропорту, а также на обширных прилегающих к ним территориях. Контроль за исполнением постановления будет осуществлять МВД.

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