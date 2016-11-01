В Казани довольны подготовкой к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов подчеркнул, что подготовка Казани к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира идет по плану. Об этом он заявил на встрече с делегацией из Великобритании во главе с консулом Кристофером Рейганом.

Подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира идет по плану. Министерство готово работать и рассматривать варианты сотрудничества, - цитирует ТАСС Шайхутдинова.

- Казань известна в Британии, и мы рады, что она стала одним из городов, который примет матчи чемпионата мира. Мне кажется, что у нас есть множество вариантов сотрудничества, - добавил Рейган.

Казань примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2018, а также четыре игры группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.