22:30 2 февраля | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В Иране пройдет презентация городов-организаторов Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

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С 6 по 9 февраля в Тегеране состоится презентация город России, принимающих Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018. Мероприятие пройдет в рамках X Международной выставки гостиничного хозяйства, путешествий и туризма Tehran International Tourism Exhibition (TITE 2017). Презентацию российских городов организовывает Ростуризм совместно с национальным офисом Visit Russia.

В частности, планируют представить потенциал и привлекательность страны для посещения иранскими туристами, разнообразие туристско-рекреационных ресурсов России и программ гостеприимства для иностранцев. Особое внимание будет уделено информации о туристских маршрутах для футбольных болельщиков. Заместитель руководителя АНО "Транспортная дирекция-2018" Алексей Петров расскажет, каким образом футбольные болельщики смогут бесплатно воспользоваться транспортными услугами между городами проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также перемещаться в городах до стадионов.

Дополнительная информация

http://russiatourism.ru/

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