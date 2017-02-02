В Иране пройдет презентация городов-организаторов Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

С 6 по 9 февраля в Тегеране состоится презентация город России, принимающих Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018. Мероприятие пройдет в рамках X Международной выставки гостиничного хозяйства, путешествий и туризма Tehran International Tourism Exhibition (TITE 2017). Презентацию российских городов организовывает Ростуризм совместно с национальным офисом Visit Russia.

В частности, планируют представить потенциал и привлекательность страны для посещения иранскими туристами, разнообразие туристско-рекреационных ресурсов России и программ гостеприимства для иностранцев. Особое внимание будет уделено информации о туристских маршрутах для футбольных болельщиков. Заместитель руководителя АНО "Транспортная дирекция-2018" Алексей Петров расскажет, каким образом футбольные болельщики смогут бесплатно воспользоваться транспортными услугами между городами проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также перемещаться в городах до стадионов.