В городах ЧМ-2018 прошли футбольные уроки, посвященные Кубку конфедераций

Во всех городах-организаторах чемпионата мира-2018 прошла акция "Футбольный урок - навстречу Кубку конфедераций-2017", сообщает welcome2018.com. В школах и вузах волонтеры Кубка конфедераций рассказали о предстоящем турнире и его участниках.

Во время урока ученики школ приняли участие в викторинах и спортивных разминках под руководством послов ЧМ-2018. Также они смогли посмотреть видеообращение обладателя "Золотого мяча"-2005 Роналдинью.

В Москве урок помог провести капитан "Спартака" Денис Глушаков.

- Я давно не был в школе, очень рад тут побывать, - отметил Глушаков. – Считаю, что такие уроки нужно проводить во всех городах, тогда наш футбол будет идти по правильному пути. Ждем всех на матчах Кубка конфедераций и надеемся на вашу поддержку на трибунах!