 В городах ЧМ-2018 прошли футбольные уроки, посвященные Кубку конфедераций. ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:11 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В городах ЧМ-2018 прошли футбольные уроки, посвященные Кубку конфедераций

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Во всех городах-организаторах чемпионата мира-2018 прошла акция "Футбольный урок - навстречу Кубку конфедераций-2017", сообщает welcome2018.com. В школах и вузах волонтеры Кубка конфедераций рассказали о предстоящем турнире и его участниках. 

Во время урока ученики школ приняли участие в викторинах и спортивных разминках под руководством послов ЧМ-2018. Также они смогли посмотреть видеообращение обладателя "Золотого мяча"-2005 Роналдинью.

В Москве урок помог провести капитан "Спартака" Денис Глушаков.

- Я давно не был в школе, очень рад тут побывать, - отметил Глушаков. – Считаю, что такие уроки нужно проводить во всех городах, тогда наш футбол будет идти по правильному пути. Ждем всех на матчах Кубка конфедераций и надеемся на вашу поддержку на трибунах!

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/futbolnye-uroki-proshli-v-gorodakh-organizatorakh-kk-2017-i-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Учеников учили материться и ходить пешком по классу, давая им за это зарплату.

17:20