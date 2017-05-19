В городах ЧМ-2018 прошли футбольные уроки, посвященные Кубку конфедераций

Во всех городах-организаторах чемпионата мира-2018 прошла акция "Футбольный урок - навстречу Кубку конфедераций-2017", сообщает welcome2018.com. В школах и вузах волонтеры Кубка конфедераций рассказали о предстоящем турнире и его участниках.
Во время урока ученики школ приняли участие в викторинах и спортивных разминках под руководством послов ЧМ-2018. Также они смогли посмотреть видеообращение обладателя "Золотого мяча"-2005 Роналдинью.
В Москве урок помог провести капитан "Спартака" Денис Глушаков.
- Я давно не был в школе, очень рад тут побывать, - отметил Глушаков. – Считаю, что такие уроки нужно проводить во всех городах, тогда наш футбол будет идти по правильному пути. Ждем всех на матчах Кубка конфедераций и надеемся на вашу поддержку на трибунах!
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/futbolnye-uroki-proshli-v-gorodakh-organizatorakh-kk-2017-i-2018/
баламошка
Учеников учили материться и ходить пешком по классу, давая им за это зарплату.
17:20