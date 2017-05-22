В Чили Санчеса назвали игроком "Баварии"

При объявлении состава сборной Чили на Кубок конфедераций-2017, пресс-служба допустила ошибку с названием команд игроков. При упоминании форварда Алексиса Санчеса, был указан не действующий клуб футболиста – "Арсенал", а "Бавария", в которую, по информации зарубежных СМИ, он может перейти этим летом.

В этом сезоне чилиец провел 50 матчей в клубных турнирах, забил 29 мячей и отдал 13 голевых передач. Напомним, что на Кубке конфедераций сборная Чили сыграет в группе В против Германии, Австралии и Камеруна.