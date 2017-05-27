В честь Руя Патрисиу в Португалии появился памятник

В Португалии появился памятник в честь вратаря "Спортинга" и национальной команды Руя Патрисиу. Скульптуру установили в родном городе игрока – в Лейрии.

Скульптор изобразил момент из финального матча Euro-2016, в котором сборная Португалии обыграла сборную Франции (1:0). Руй Патрисиу отражает мяч левой рукой после удара головой французского нападающего Антуана Гризманна.

Добавим, что 29-летний голкипер включен в число 24 игроков сборной Португалии, которые будут готовиться к Кубку конфедераций-2017.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии