В честь Кубка конфедераций в Калининграде пройдет неделя футбола

В Калининграде с 28 июня по 2 июля в честь Кубка конфедераций-2017 пройдет футбольная неделя, сообщает welcome2018.com. По словам временно исполняющего обязанности министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, участников спортивной недели ожидают футбольный бильярд, соревнования по пенальти, выступления фристайлеров, другие интересные состязания и конкурсы. Ключевым событием спортивного праздника станет 24-часовой футбольный марафон.

- Калининград – город, принимающий матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, - не может остаться в стороне от такого масштабного спортивного события, как Кубок конфедераций. Потому принято решение провести на стадионе "Балтика" Калининградскую футбольную неделю, - пояснил Ермак.