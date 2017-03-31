10:35 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В честь Кубка конфедераций в Калининграде пройдет неделя футбола

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В Калининграде с 28 июня по 2 июля в честь Кубка конфедераций-2017 пройдет футбольная неделя, сообщает welcome2018.com. По словам временно исполняющего обязанности министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, участников спортивной недели ожидают футбольный бильярд, соревнования по пенальти, выступления фристайлеров, другие интересные состязания и конкурсы. Ключевым событием спортивного праздника станет 24-часовой футбольный марафон.

- Калининград – город, принимающий матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, - не может остаться в стороне от такого масштабного спортивного события, как Кубок конфедераций. Потому принято решение провести на стадионе "Балтика" Калининградскую футбольную неделю, - пояснил Ермак.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/futbolnaya-nedelya-v-chest-kk-2017-proydet-v-kaliningrade/

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