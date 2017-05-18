В церемонии открытия Кубка конфедераций примут участие более 1500 человек

Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что в церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 примут участие более 1500 артистов, а также талисман чемпионата мира-2018 волк Забивака. Шоу пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге перед матчем сборных России и Новой Зеландии.

Во время церемонии зрителям расскажут о традициях, истории, культуре и природе России, а также о городах-организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. За артистическую концепцию церемонии отвечает творческая команда Первого канала. "Жар-птица" Игоря Стравинского станет лейтмотивом шоу.

- Это очень важный момент для России, и мы рады, что можем познакомить любителей футбола с нашей культурой перед тем, как на сцену выйдет сама игра, - цитирует официальный сайт ФИФА Сорокина. - В отличие от того, что российская аудитория увидела на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, здесь главное действие – сам матч открытия Кубка конфедераций. Поэтому мы не сможем использовать тяжелые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.

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