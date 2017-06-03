В Будапеште сборную России встретили с музыкой

Сборная России прибыла в столицу Венгрии и заселилась в отель "Хилтон" в историческом центре города, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Гостиница располагается рядом со старинными замками на высоком берегу Дуная. На площади, примыкающей к отелю, вечером играл концерт национальной музыки. По прибытии игроки сразу же разошлись по номерам смотреть финал Лиги чемпионов.
Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"
В рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 подопечным Станислава Черчесова предстоят два контрольных матча против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
Lars Berger
"вечером играл концерт национальной музыки"...) А во что он играл?!)
22:09