В Будапеште сборную России встретили с музыкой

Сборная России прибыла в столицу Венгрии и заселилась в отель "Хилтон" в историческом центре города, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Гостиница располагается рядом со старинными замками на высоком берегу Дуная. На площади, примыкающей к отелю, вечером играл концерт национальной музыки. По прибытии игроки сразу же разошлись по номерам смотреть финал Лиги чемпионов.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"

В рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 подопечным Станислава Черчесова предстоят два контрольных матча против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России