На территории России в ближайшие дни стартует курьерская доставка билетов на матчи Кубка конфедераций-2017, сообщает "Р-Спорт". Ранее появились сообщения, что доставки курьерами ранее забронированных и оплаченных билетов на матчи Кубка конфедераций до сих пор нет, в связи с чем люди не могут бронировать бесплатные билеты на поезда до городов, где пройдут матчи турнира.

"Что касается доставки билетов на Кубок конфедераций, которые были приобретены до 5 апреля включительно на сайте ФИФА, то на территории России курьерская доставка этих билетов начнется в ближайшие дни, и все билеты будут доставлены владельцам заблаговременно до начала турнира. Билеты, приобретенные онлайн во время последнего этапа продаж, который стартовал 19 апреля, необходимо получить самостоятельно в главных билетных центрах ФИФА, расположенных в четырех городах-организаторах "турнира чемпионов", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.