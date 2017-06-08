13:38 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Утверждены составы всех команд на Кубок конфедераций-2017

Все восемь сборных, принимающих участие в Кубке конфедераций-2017, представили окончательные заявки, информирует пресс-служба ФИФА.

Турнир, в котором участвуют победители континентальных соревнований, а также действующие чемпионы мира и сборная страны-хозяйки чемпионата мира, пройдет в четырех российских городах, Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи, с 17 июня по 2 июля.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России//
Сборная Камеруна назвала окончательный состав на Кубок конфедераций//
Сборная Новой Зеландии объявила окончательный состав на Кубок конфедераций-2017//
Сборная России назвала состав на Кубок конфедераций-2017//
Германия объявила состав из 22 игроков на Кубок конфедераций//
Чилийцы назвали окончательный состав на Кубок конфедераций//
Австралия объявила состав на Кубок конфедераций-2017//
Криштиану Роналду – в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций

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Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/confederationscup

Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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