Утверждены составы всех команд на Кубок конфедераций-2017

Все восемь сборных, принимающих участие в Кубке конфедераций-2017, представили окончательные заявки, информирует пресс-служба ФИФА.

Турнир, в котором участвуют победители континентальных соревнований, а также действующие чемпионы мира и сборная страны-хозяйки чемпионата мира, пройдет в четырех российских городах, Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи, с 17 июня по 2 июля.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).