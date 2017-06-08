Утверждены составы всех команд на Кубок конфедераций-2017

Все восемь сборных, принимающих участие в Кубке конфедераций-2017, представили окончательные заявки, информирует пресс-служба ФИФА.
Турнир, в котором участвуют победители континентальных соревнований, а также действующие чемпионы мира и сборная страны-хозяйки чемпионата мира, пройдет в четырех российских городах, Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи, с 17 июня по 2 июля.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России//
Сборная Камеруна назвала окончательный состав на Кубок конфедераций//
Сборная Новой Зеландии объявила окончательный состав на Кубок конфедераций-2017//
Сборная России назвала состав на Кубок конфедераций-2017//
Германия объявила состав из 22 игроков на Кубок конфедераций//
Чилийцы назвали окончательный состав на Кубок конфедераций//
Австралия объявила состав на Кубок конфедераций-2017//
Криштиану Роналду – в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций