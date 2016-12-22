Утвержден график тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций

Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций утвердил график проведения тестовых мероприятий на стадионах, которые примут Кубок конфедераций, информирует ТАСС. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

В ходе заседания были заслушаны доклады о ходе подготовки к турнирам министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. Помимо графика тестовых мероприятий, на заседании также был утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата мира и Кубка конфедераций.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.