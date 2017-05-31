УФАС требует Смольный второй раз выплатить штраф за контракт по стадиону "Санкт-Петербург"

УФАС по Санкт-Петербургу провело еще одну проверку по контракту на дополнительные работы по стадиону на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". Ранее в контракте на 950 миллионов уже нашли нарушения, но на этот раз проверка была на предмет нарушения по другому закону.

Повторная проверка контракта на дополнительные работы в западной части Крестовского острова и на стадионе "Санкт-Петербург" последовала в ответ на заявление частного лица. Комиссия установила, что комитет по строительству Смольного нарушил статью 15 Закона о конкуренции.

– Комитет ограничил конкуренцию, заключив с ОАО "Метрострой" государственный контракт на выполнение дополнительных работ, – пояснили в УФАС. – Отказавшись от торгов, комитет предоставил преимущество одной организации и исключил возможность другим претендовать на выполнение работ.

Помимо штрафа за нарушения закона о конкуренции, Смольный получит предписание с рекомендацией не нарушать его в дальнейшем.

Стадион "Санкт-Петербург" был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. Первый матч на нем состоялся 22 апреля – "Зенит" победил "Урал" со счетом 2:0 в рамках чемпионата России. 7 мая на нем прошел поединок питерцев с "Тереком" (0:1). Из-за проблем с покрытием на стадионе проведена полная замена газона.

Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира Кубка конфедераций-2017, включая матч открытия между Россией и Новой Зеландией, а также финал турнира.

Также на арене состоятся четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

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