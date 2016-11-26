18:50 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Тренеры участников Кубка конфедераций попытались говорить по-русски

0
0
0
1

Шести главным тренерам команд-участников Кубка конфедераций было предложено произнести несколько фраз на русском языке. Ими стали такие слова, как "мечта болельщиков", "Две тысячи семнадцать", "футбол чемпионов", "шестнадцать матчей". 

Хуан Карлос Осорио (Мексика), Йоахим Лев (Германия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия), Фернанду Сантуш (Португалия), Хуан Антонио Пицци (Чили) и Ангелос Постекоглу (Австралия) с переменным успехом справлялись с задачей. 

Сегодня в Казани состоялась жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Сборная России попала в группу с Мексикой, Португалией и Новой Зеландией. В другой группе сыграют Германия, Чили, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.

Опрос

Как сборная России выступит на Кубке конфедераций-2017?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

lisenkoff

ну тупые, ладно прочитать, но два слова повторить не могут, это пипец

19:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ