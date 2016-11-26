Тренеры участников Кубка конфедераций попытались говорить по-русски

Шести главным тренерам команд-участников Кубка конфедераций было предложено произнести несколько фраз на русском языке. Ими стали такие слова, как "мечта болельщиков", "Две тысячи семнадцать", "футбол чемпионов", "шестнадцать матчей".

Хуан Карлос Осорио (Мексика), Йоахим Лев (Германия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия), Фернанду Сантуш (Португалия), Хуан Антонио Пицци (Чили) и Ангелос Постекоглу (Австралия) с переменным успехом справлялись с задачей.

These six coaches will be going to the #ConfedCup next year, but do they know any Russian phrases yet? Let's find out... pic.twitter.com/7VAwzixqmN – FIFA.com (@FIFAcom) 26 ноября 2016 г.

Сегодня в Казани состоялась жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Сборная России попала в группу с Мексикой, Португалией и Новой Зеландией. В другой группе сыграют Германия, Чили, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.