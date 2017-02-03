Тренеры Кубка конфедераций-2017 заговорили по-русски

Тренеры сборных-участниц Кубка конфедераций заговорили по-русски, информирует пресс-служба ФИФА. Станислав Черчесов, Энтони Хадсон, Йоахим Лев, Хуан Антонио Пицци, Хуан Карлос Осорио, Фернанду Сантуш и Ангелос Постекоглу пригласили болельщиков посетить матчи турнира в России. Напомним, первенство пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
"Восемь команд", - произнес наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.
"Четыре города", - сказал Хуан Карлос Осорио из сборной Мексики.
"Шестнадцать матчей", - продолжил Ангелос Постекоглу из сборной Австралии.
"И один победитель!" - подытожил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.
"Футбол чемпионов", - добавил новозеландский наставник Энтони Хадсон.
"Мечта болельщиков", - сказал Хуан Антонио Пицци из сборной Чили.
Последним слова произнес наставник сборной России Станислав Черчесов: "Не пропустите Кубок конфедераций ФИФА 2017 года".
Глеб
Надо было завершения Кубка Африки дождаться, чтобы тренеры всех сборных смогли в ролике сняться
20:33 3 февраля
DoG
Пицци тренирует сразу две сборные?
18:42 3 февраля