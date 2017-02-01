14:47 1 февраля | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Тренеры команд - участниц Кубка конфедераций-2017 описали Россию одним словом

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала видеролик, в котором тренеры команд - участниц Кубка конфедераций-2017 описали одним словом Россию. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев при первом упоминании России назвал известного специалиста Станислава Черчесова, тренирующего национальную российскую команду, у наставника мексиканцев Хуана Карлоса Осорио Россия ассоциируется с целью и мечтой, славой и историей, а у Хуана Антонио Пицци (Чили) - с Валерием Карпиным. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает Россию захватывающей, Анге Постекоглу (Австралия) - грандиозной, а Энтони Хадсон (Новая Зеландия) - большой. Сам же Станислав Черчесов сказал: "Это Россия! Большая великая страна".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Валерон рулит)

17:08 1 февраля

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