Тренеры команд - участниц Кубка конфедераций-2017 описали Россию одним словом

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала видеролик, в котором тренеры команд - участниц Кубка конфедераций-2017 описали одним словом Россию. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев при первом упоминании России назвал известного специалиста Станислава Черчесова, тренирующего национальную российскую команду, у наставника мексиканцев Хуана Карлоса Осорио Россия ассоциируется с целью и мечтой, славой и историей, а у Хуана Антонио Пицци (Чили) - с Валерием Карпиным. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает Россию захватывающей, Анге Постекоглу (Австралия) - грандиозной, а Энтони Хадсон (Новая Зеландия) - большой. Сам же Станислав Черчесов сказал: "Это Россия! Большая великая страна".
баламошка
Валерон рулит)
17:08 1 февраля