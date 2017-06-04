Тренер сборной Венгрии не советовался с Джуджаком и Пришкиным перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк подчеркнул, что не общался с Балажем Джуджаком и Тамашем Пришкиным по поводу предстоящего матча с Россией, сообщает ТАСС. Джуджак с 2011 по 2015 год выступал в "Анжи" и "Динамо", а Пришкин с 2012 по 2013 год защищал цвета "Алании".

- Все-таки они играли в России достаточно давно, а сейчас у вас совсем другая команда, и много новых игроков, - сказал Шторк и уточнил главные задачи команды на поединок. - нам надо наилучшим образом подойти к отборочному матчу чемпионата мира с командой Андорры, наша цель - пробиться на турнир, и у нас сохраняются хорошие шансы. Во-вторых, в нашей команде сейчас ряд молодых игроков, которых мы бы хотели проверить.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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