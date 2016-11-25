Тренер сборной Новой Зеландии хочет встретиться на Кубке конфедераций с Россией и Австралией

Главный тренер сборной Новой Зеландии Эндрю Хадсон выразил желание встретиться с Россией и Австралией на Кубке конфедераций-2017. Новозеландцы поедут на турнир как чемпионы Океании, австралийцы - как чемпионы Азии. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, 26 ноября в Казани состоится жеребьевка турнира.

- Безусловно, было бы интересно сыграть со сборной России на Кубке конфедераций, - цитирует Хадсона "Р-Спорт". - Матчи с хозяевами турниров всегда напряженные. Нам было бы интересно сыграть со сборной России и в товарищеском матче. На самом деле мы несколько раз были близки к этому. Если еще случай предоставится, буду очень рад.

Организация жеребьевки на очень высоком уровне. Я очень доволен увиденным. Что касается самого жребия, то группы разбиты так, что Новой Зеландии в любом случае достанутся две сильные команды - Россия или Португалия, Чили или Германия. И нам хотелось бы сыграть с самыми сильными командами. Также интересно было бы попасть в одну группу с Австралией. Это наш извечный соперник.

Этот турнир очень важен для нас. В ноябре 2017 года нам предстоят стыковые игры с пятой командой южноамериканской группы, и Кубок конфедераций поможет нам хорошо подготовиться к этим матчам.