Тренер по физподготовке сборной России: "Здоровье Дзюбы – на первом месте"

Тренер по физической подготовке сборной России Владимир Паников в интервью "СЭ" объяснил причины, по которым нападающий Артем Дзюба не сможет сыграть на Кубке конфедераций.

Сегодня 28-летний форвард "Зенита", у которого есть проблемы с коленом, не принял участия в тренировке и покинул расположение национальной команды.

– Последняя новость из стана национальной сборной – расположение команды покинул Артем Дзюба. Ваш комментарий?

– Мы все, и тренеры, и медики, ставим здоровье футболиста на первое место. Больше к этой ситуации мне как тренеру по физической подготовке добавить нечего. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)