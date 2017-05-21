Транспортная инфраструктура к Кубку конфедераций обошлась Санкт-Петербургу в 73 миллиарда

Стоимость транспортной инфраструктуры, созданной к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, составляет примерно 73 миллиарда рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина. Самый дорогой объект - станция метро "Новокрестовская", которая стоит 36,8 миллиарда. Расположена она близ стадиона "Санкт-Петербург" и должна быть открыта в феврале 2018 года. Яхтенный мост, ведущий к арене, стоит 1,9 миллиарда. Его официально откроют 26 мая, но уже с 7 мая он работает в тестовом режиме.

На транспортное обеспечение Кубка конфедераций выделено еще более 11,5 миллиарда рублей. В эту сумму входит закупка подвижного состава: 125 автобусов, 19 трамваев, 354 вагона метрополитена, а также возмещение затрат на бесплатную перевозку болельщиков и волонтеров.

Гендиректор ассоциации "Дормост" Кирилл Иванов заявил, что объекты, входящие в программу подготовки транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018, находятся на стадии готовности на 80–95 процентов.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Кубка конфедераций, включая матч открытия Россия - Новая Зеландия, а также финал.

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