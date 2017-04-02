17:04 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Тина Канделаки: "Российские зрители обязательно увидят матчи ЧМ-2018 на ТВ"

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Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила, что российский зритель обязательно увидит матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Ближайшее соревнование – Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля этого года в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Ранее сообщалось, что стоимость прав на показ матчей турниров составит порядка 100 миллионов долларов.

– Ситуация подходит к финальному этапу, – цитирует ТАСС Канделаки. – Думаю, что исход будет благополучным, поскольку нет ни одного шанса, чтобы наш зритель не увидел матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4145783

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