Популярный рэп-исполнитель Тимати выступит на церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Он исполнит песню "Еще до старта далеко". Жеребьевка Кубка конфедераций-2017 пройдет 26 ноября в Казани.