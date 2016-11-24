22:29 24 ноября | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Тимати выступит на церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017

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Популярный рэп-исполнитель Тимати выступит на церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Он исполнит песню "Еще до старта далеко". Жеребьевка Кубка конфедераций-2017 пройдет 26 ноября в Казани.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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