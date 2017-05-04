Таски надеется вернуться в сборную Германии и сыграть в Кубке конфедераций

Защитник "Спартака" Сердар Таски выразил надежду, что его вызовут в сборную Германии на Кубок конфедераций-2017. 30-летний футболист провел за национальную команду 14 поединков, но последний раз выходил на поле в ее составе в 2010 году.

- Я слышал, что летом будет молодежный чемпионат, и многие игроки получат отдых, - цитирует Kicker Таски. - Я сейчас в лучшем футбольном возрасте, чувствую себя очень хорошо. Если тренер вызовет меня, я не скажу "нет".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, Германия сыграет в группе с Австралией, Чили и Камеруном.

В текущем сезоне Таски провел 16 матчей в чемпионате России и 1 - в Кубке страны.