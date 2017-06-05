Таблички "Вход" и "Выход" уберут с дверей станций московского метро к Кубку конфедераций

Схемы станций разместили на дверях столичного метрополитена вместо табличек с надписью "Вход" и "Прохода нет". Такое новшество московские власти внедрили к Кубку конфедераций.

– На входных дверях на всех станциях поменялся стандарт: больше нет зеленых и красных табличек "Вход" и "Прохода нет", теперь есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции", – цитирует "РИА Новости" заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова. – Надпись продублирована на английском языке. Это новый стандарт навигации.

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