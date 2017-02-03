Связь для Кубка конфедераций и ЧМ-2018 обеспечат за 4,25 миллиарда рублей

Оператор "Мегафон" заключит договор с Национальным центром информатизации на оказание услуг связи на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018, сообщает ТАСС. Сумма контракта составит более 4,25 миллиарда рублей. Компания является единственным участником закупки. Срок исполнения договора - с 1 марта 2017 по 31 декабря 2018 года.

"Мегафон" обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах турниров: стадионах, базах, гостиницах, офисах оргкомитета. Задачей станет обеспечение безлимитных каналов связи, услуги сети передачи данных, доступ в интернет, IDSN, защиты от DDoS-атак, обслуживание вычислительной сети для организации стабильной работы всех типов связи. Ранее данный оператор обеспечивал связь для Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, а также Универсиады в Казани.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России, а ЧМ-2018 - в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.