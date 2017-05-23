Суд отказал Смольному во взыскании убытков с экс-подрядчика стадиона на Крестовском острове

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Смольного на решение по иску о взыскании почти 300 миллионов рублей с "Инжтрансстроя-СПб", сообщает "Фонтанка".

Ранее комитет по строительству требовал взыскать с бывшего подрядчика стадиона на Крестовском 291 миллион рублей убытков. Иск был оставлен без рассмотрения, но ведомство обжаловало это решение. Апелляционная инстанция в удовлетворении жалобы отказала, оставив в силе решение первой инстанции. Кроме того, комитет по строительству подавал еще один иск с требованием взыскать с экс-подрядчика стадиона 319 миллионов рублей убытков. На данный момент производство по делу приостановлено.

Компания "Инжтрансстрой" обжаловала решение суда о расторжении госконтракта на строительство стадиона на Крестовском острове в начале апреля. Ответчиком в деле значится комитет по строительству, но Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти в том случае встал на сторону Смольного и признал законным расторжение контракта стоимостью 12,5 миллиарда рублей.

Напомним, что контракты на строительство стадиона и благоустройство окружающей территории были расторгнуты с дочерней компанией "Трансстроя" в конце июля прошлого года. Поводом стала задержка исполнения работ и претензии к их качеству. По этой причине в августе ФАС внесла "Инжтрансстрой-СПб" в реестр недобросовестных поставщиков. По подсчетам Смольного, компания не освоила 3,6 миллиарда рублей выплаченных авансом.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Стадионы Кубка конфедераций-2017