13:09 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Стартовала продажа билетов на Кубок конфедераций 2017 года

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Сегодня поступили в продажу первые билеты на предстоящий Кубок конфедераций-2017, сообщает пресс-служба ФИФА. Для владельцев карт Visa организацией предложены билеты на все матчи, включая открытие соревнования, финал, а также матчи сборной России. Цена билетов на матчи группового турнира будет начинаться от 960 рублей в четвертой категории (только для жителей России) и от 70 долларов в третьей категории (для остальных болельщиков). Каждый желающий может приобрести билеты максимум на десять матчей и не более шести на одну игру.

Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2016/m=11/news=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-fifa-

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