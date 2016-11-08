Стартовала продажа билетов на Кубок конфедераций 2017 года

Сегодня поступили в продажу первые билеты на предстоящий Кубок конфедераций-2017, сообщает пресс-служба ФИФА. Для владельцев карт Visa организацией предложены билеты на все матчи, включая открытие соревнования, финал, а также матчи сборной России. Цена билетов на матчи группового турнира будет начинаться от 960 рублей в четвертой категории (только для жителей России) и от 70 долларов в третьей категории (для остальных болельщиков). Каждый желающий может приобрести билеты максимум на десять матчей и не более шести на одну игру.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2016/m=11/news=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-fifa-